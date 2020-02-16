تفاقم خسائر الخليج للملاحة الإماراتية بـ 719% في 2019

2020/02/16 | 09:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تفاقمت خسائر شركة الخليح للملاحة الإماراتية في قوائم النتائج الأولية لعام 2019 بنسبة 719% على أساس سنوي متكبدة خسائر بنحو 327 مليون درهم.

وتراجعت ايرادات الشركة خلال العام ذاته بنسبة 13% على اساس سنوي مسجلة 166 مليون درهم.

وأرجعت الشركة أسباب ارتفاع الخسائر إلى انخفاض قيمة السفن، وتوقف عدد من السفن نتيجة لعمليات الصيانة في الأحواض الجافة مصحوباً بارتفاع تكلفة التمويل ومعدل الاستهلاك الناتج عن رسملة عمليات الصيانة.

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