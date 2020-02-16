2020/02/16 | 09:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنـت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لديها والتي تعتزم تنفيذها عن طريق أبرام عقود المشاركة والاستثمار.وقـال مدير عام الشركة عقيل عبدالزهرة في بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى, ان “الشركة وقعت عقداً مع احدى شركات القطاع الخاص لإنشاء معمل متكامل لإنتاج المذيبات بما يغطي حاجة وزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة تعلـن عـن توفـر أكثـر مـن 22 مشـروعاً أستثمـارياً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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