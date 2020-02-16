الدوري العراقي الممتاز ينطلق اليوم بقمة كروية جماهيرية

2020/02/16 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى دوري الكرة الممتاز النور اليوم الأحد، بآلية جديدة تم اعتمادها مؤخرا، بعد شد وجذب استمرا طويلا بين الأندية المشاركة.وبينما يترقب الجمهور الرياضي بدء المنافسات للاستمتاع بروعة المباريات وتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للفرق، برزت إلى الواجهة بقوة بعض الأنباء التي تحدثت عن وجود أياد خفية تعمل لالغاء مسابقة الموسم الحالي، فضلا عن نية بعض الأندية الانسحاب.وستتجه أنظار عشاق اللعبة

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