2020/02/16 | 09:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ محافظُ نينوى نجمُ الجبوري، الاحد، الشروع ببناء اكبر مدينة سياحية في ناحية القوش.وقال الجبوري، في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى , ان “الشركات الاستثمارية في محافظة نينوى شرعت باعمار اكبر مدينة سياحية في ناحية القوش 40كم شمال الموصل”. واضاف الجبوري، ان “الشركات الاستثمارية باشرت اعمالها بعد الاتفاق مع المستثمرين لبناء مدينة سياحية تضم منتجعات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشروع ببناء أكبر مدينة سياحية في نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشروع ببناء أكبر مدينة سياحية في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشروع ببناء أكبر مدينة سياحية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).