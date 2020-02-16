2020/02/16 | 09:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني يعلن عن استهداف المنطقة الخضراء باربعة صواريخ ليل أمس المستقلة ..اصدرت خلية الاعلام الامني، الاحد، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد باربعة صواريخ.وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة، نسخة منه ان “اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد ليل أمس”، مبينة ان “ثلاثة منها سقطت داخل المنطقة الخضراء.واضافت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يعلن عن استهداف المنطقة الخضراء باربعة صواريخ ليل أمس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يعلن عن استهداف المنطقة الخضراء باربعة صواريخ ليل أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).