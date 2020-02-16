تربية المثنى: إنهاء كافة الاستعدادات لأداء امتحانات نصف السنة

2020/02/16 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية تربية المثنى، اليوم الأحد إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة لأداء امتحانات الكورس الأول ونصف السنة لمختلف المراحل الدراسية بمشاركة أكثر من 300 ألف طالب وتلميذ.وقال مدير إعلام المديرية عباس الزيدي، في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “إدارات المدارس أكملت كافة الاستعدادات الخاصة لإجراء الامتحانات”، مبينا أن “المديرية هيأت […]

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