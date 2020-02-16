مرحلة جديدة من المفاوضات بين روسيا واليابان

2020/02/16 | 09:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الاحد، بأن المفاوضات مع روسيا حول إبرام معاهدة سلام تنتقل إلى مرحلة جديدة.

وقال موتيجي عقب اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، "لقد شاركته أفكاري بشكل أكثر، تحديدا حول كيفية مواصلة المفاوضات.



ومراحل المفاوضات تتغير"، مضيفا أن "موسكو وطوكيو انتقلتا من المواجهة إلى بحث أكثر إيجابية للنقاط الرئيسة موضع النقاش".

واشار إلى أنه دعا لافروف لزيارة اليابان في المستقبل القريب، مبينا أن "موعد الزيارة قيد التنسيق حاليا".

وفي وقت سابق أكد موتيجي أن المشاورات والتعاون بين اليابان وروسيا تتقدم بثبات، معربا عن أمله في استمرار "المناقشات الصريحة" بين الجانبين حول القضايا الثنائية، بما في ذلك مسألة إبرام معاهدة سلام.

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