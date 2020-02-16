إيران: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار ونحن مستعدون لذلك

2020/02/16 | 09:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده تلقت بعد مقتل قاسم سليماني رسالة من السعودية تعلن فيها رغبتها في الحوار.

وأكد في تصريح صحفي أدلى به أمس السبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، استعداد طهران للحوار مع دول الجوار كافة بما فيها الرياض.

وقال إن بلاده ترى أمن الجيران من أمنها، موضحا "لقد قدمنا ردا إيجابيا على رسالة هؤلاء وأعلنا أننا مستعدون، لكن لم يصلنا أي رد من جانب السعودية".

وشدد قائلا: "نحن على استعداد اليوم لإجراء مباحثات مع جميع البلدان الجارة، كون منطقة الخليج تعود لجميع البلدان الجارة، مما يلزم دول المنطقة أن تعي بأن أمريكا وإسرائيل عاجزتان عن منحها الأمان، مؤكدا أن الدول الإقليمية مسؤولة عن ضمان الأمن والاستقرار داخل المنطقة".

واعتبر ظريف، أنه: "لو رغبت دول الجوار في خفض التوترات، فإن هناك طرقا كثيرة لتحقيق هذا الهدف، لكن الأهم يكمن في رغبة هذه الدول وإرادتها الحقيقية في هذا الخصوص".

كما نفى ظريف، وجود مؤشرات إيجابية سعودية بهدف خفض التوترات أو الموافقة على مبادرة هرمز للسلام.

وحول الوضع الأمني في مضيق هرمز والخليج، نوه ظريف بمبادرة الرئيس حسن روحاني للسلام في هرمز، مصرحا: لقد ردت كل من الكويت وقطر وعمان والعراق على هذه المبادرة، دون أن يصدر أي رد من السعودية والإمارات والبحرين بهذا الشأن.



وأضاف: "إن السعودية والإمارات تسعيان وراء التوترات في منطقتنا".

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