بالصور.. إعادة تأهيل وصيانة ساحة الخلاني ونصبها

2020/02/16 | 09:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد باشرت ملاكات امانة بغداد، اليوم الاحد، بإعادة بتأهيل وصيانة ساحة الخلاني والنصب الخاص بالساحة والذي يمثل (البيت والشناشيل البغدادية).

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