داعش يطلق سراح شقيقين من الكورد مقابل فدية مالية بعد اختطافهما في متنازع عليها

2020/02/16 | 09:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افرج تنظيم داعش عن الشقيقين هيمن جلال وقانع جلال مقابل فدية مالية قدرها 70 الف دولار امريكي بعد مرور 16 يوما على اختطافهما.

واختطف عناصر التنظيم الشقيقين في الاول من شهر شباط الجاري على طريق كفري – زنانه.

وتمكن ذوو الشقيقين من جمع الفدية المالية البالغة 70 الف دولار امريكي ليدفعوها الى التنظيم مقابل اطلاق سراحهما.

والشقيقان من سكنة قضاء كفري وكل واحد منهما متزوج ولديه ثلاثة اطفال.

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