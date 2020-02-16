الدفاع المدني يسيطر على حريق في بناية سكنية تجارية ببغداد

2020/02/16 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، الأحد (16 شباط 2020)، عن سيطرتها على الحريق اندلع في بناية س...





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