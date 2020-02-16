2020/02/16 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الاحد (16 شباط 2020)، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت فجر اليوم منزلا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار عبوة ناسفة استهدفت منزلاً وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-ذي قار
أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الاحد (16 شباط 2020)، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت فجر اليوم منزلا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار عبوة ناسفة استهدفت منزلاً وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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