مقابل 75 ألف دولار.. داعش يفرج عن شقيقين اختطفهما بين ديالى وكركوك

2020/02/16 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد (16 شباط 2020) بأن عناصر تنظيم داعش أفرجوا عن شقيقين مختطفين، مقابل فدية، في ...





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