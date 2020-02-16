خلية الاعلام الامني العراقي تصدر بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء

2020/02/16 | 09:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني في العراق بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بأربعة صواريخ....

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