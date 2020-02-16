شرطة الإمارات تطلق أول دورية سيّارة بتقنية 5G

2020/02/16 | 09:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شرطة دبي عن إطلاق أول سيارة دورية ذكية مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات عالية الدقة بتقنية 5G في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الصناعي في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي، أن “القوة تسعى بشكل نشط إلى تزويد دورياتها بأحدث التقنيات الذكية والحلول لتامين الإمارة”.وأضاف: […]

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