موعد نتيجة الشهادة الابتدائية العراق 2020 الصف السادس بمحافظة البصرة

2020/02/16 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رابط نتيجة الشهادة الابتدائية العراق 2020 الصف السادس بمحافظة البصرة المستقلة / انتهي طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة البصرة العراقية امتحانات الصف الدراس الاول لعام 2019 ـ2020 و يتنظر طلبة و طالبات الصف السادس الابتدائي بمدينة البصرة العراقية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لعام 2019 ـ2020 رغبا منهم بمعرفتة نتيجة اجاباتهم في الامتحانات و معرفة […]

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