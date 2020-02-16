جماهير الأهلي المصري ترفض تعيين جاساما لمباراة صنداونز

2020/02/16 | 10:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماهير الأهلي المصري ترفض تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لمباراة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا

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