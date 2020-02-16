بيان من برشلونة بعد “قرصنة” حساباته الرسمية على موقع تويتر

2020/02/16 | 10:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أصدر برشلونة الإسباني بيانا رسميا، السبت، عقب ساعات من اختراق حساباته الرسمية في “تويتر”، وذلك بعد نهاية مباراة الفريق الكتالوني مع ضيفه خيتافي بالجولة الـ24 من “الليغا”.وتمت عملية “تهكير” حسابات نادي برشلونة في “تويتر”، بداية بتغريدة للإعلان عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي، لتستمر […]

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