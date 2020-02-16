ذي قار.. استهداف منزل نائب في البرلمان بقنبلة يدوية

2020/02/16 | 10:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، باستهداف منزل النائب عن كتلة النصر علا الناشي بقنبلة يدوية، جنوب مدينة الناصرية.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "منزل النائب علا الناشي استهدف فجر اليوم الاحد بقنبلة يدوية، دون تسجيل خسائر تذكر حتى".

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