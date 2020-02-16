امانة بغداد تعلن قطع شارع ابو نؤاس أسفل جسر الجمهورية

2020/02/16 | 10:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت أمانة بغداد عن المباشرة بصيانة شارع ابو نؤاس وسط العاصمة بغداددائرة المشاريع احدى ملاكات أمانة بغداد باشرت صباح اليوم الأحد بأعمال صيانة الهطول الحاصل في التربة والذي ادى الى انخفاض في مستوى طبقات الاسفلت الخاصة بالطريق .الدائرة المذكورة باشرت بقطع ومعالجة الشارع أسفل جسر الجمهورية وبتفاصيل عمل ستتضمن قلع الأسفلت وبسمك 30 سم مع قلع واستبدال التربة الضعيفة بالكامل وبعمق 1 متر مع فرش الحصى المعالج بالأسمنت بالاضافة الى دك الركائز لتقوية التربة ومن ثم صب الكونكريت والاكساء بالأسفلت وبنوبات عمل تستمر على مدار الساعة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة

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