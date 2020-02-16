مكافحة الإرهاب يعلن القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار وكركوك

2020/02/16 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد (16 شباط 2020)، القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين في عملية أمنية غ...





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