أمانة بغداد تعلن قطع شارع ’’ابو نؤاس’’ أسفل جسر الجمهورية

2020/02/16 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاحد (16 شباط 2020)، قطع شارع أبو نؤاس اسفل جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، لغرض المباشرة بأعمال الصيانة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة المشاريع احدى ملاكات أمانة بغداد، باشرت صباح اليوم الأحد بأعمال صيانة الهطول الحاصل في التربة، والذي أدى الى انخفاض في مستوى طبقات الاسفلت الخاصة بالطريق".





وأضاف البيان، أن "الدائرة المذكورة باشرت بقطع ومعالجة الشارع أسفل جسر الجمهورية، وبتفاصيل عمل ستتضمن قلع الأسفلت وبسمك 30 سم، مع قلع واستبدال التربة الضعيفة بالكامل وبعمق 1 متر مع فرش الحصى المعالج بالإسمنت، بالإضافة الى دك الركائز لتقوية التربة ومن ثم صب الكونكريت والاكساء بالأسفلت، وبنوبات عمل تستمر على مدار الساعة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، الأحد (16 شباط 2020)، عن سيطرتها على الحريق اندلع في بناية سكنية تجارية شرق بغداد.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني أنقذت، سكان بناية سكنية تجارية م

بغداد اليوم - متابعة

حدد المرجع الديني علي السيستاني حكم مواصلة الزوجة أرحامها دون موافقة الزوج.

وقال السيستاني رداً على سؤال نص على: إنه إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها فهل يجوز لها الخروج لصلة الأرحام من دون إذنه؟

فأجاب السيستاني: &quo

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (15 شباط 2020)، السيطرة على الحريق الذي اندلع ببناية تجارية في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل بناية

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