التحالف الدولي يؤكد سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء دون خسائر بشرية

2020/02/16 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاجينز، الاحد (16 شباط 2020)، سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء و...





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