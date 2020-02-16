2020/02/16 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بصيانة شارع ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد.وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “دائرة المشاريع احدى ملاكات أمانة بغداد باشرت صباح اليوم الأحد بأعمال صيانة الهطول الحاصل في التربة والذي ادى الى انخفاض في مستوى طبقات الاسفلت الخاصة بالطريق”.وأضاف البيان أن “الدائرة المذكورة باشرت بقطع ومعالجة الشارع أسفل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن المباشرة بصيانة شارع أبو نؤاس وسط العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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