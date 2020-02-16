الطقس.. أمطار ودرجات حرارة معتدلة خلال ساعات النهار

2020/02/16 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد، هطول أمطار على عدة مدن في البلاد، مع اعتدال لدرجات الحرارة خلال ساعات النهار.وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “مع ساعات فجر وصباح اليوم يبدأ هطول الامطار في مدينة الانبار غربي البلاد وصحراء النجف وكربلاء، ومتوقع خلال النهار امتداد الامطار […]

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