المباشرة ببناء أكبر مدينة سياحية في القوش شمال الموصل

2020/02/16 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى كشفَ محافظُ نينوى نجمُ الجبوري، اليوم الأحد، عن الشروعِ ببناء اكبر مدينة سياحية في ناحية القوش شمال مدينة الموصل.وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الشركات الاستثمارية في محافظة نينوى شرعت باعمار اكبر مدينة سياحية في ناحية القوش 40كم شمال الموصل”.واضاف الجبوري، أن “الشركات الاستثمارية باشرت اعمالها بعد […]

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