استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

2020/02/16 | 10:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأحد، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للأسبوع الثاني على التوالي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1210 دنانير، أي 121 ألفاً و100 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1200 دينار، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.

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