2020/02/16 | 10:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص كشف عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية السابق سالم الشبكي، عن سرقة الأموال التي خصصت للنازحين من قبل بعض الفاسدين في وزارة الهجرة السابقة، مبينا أن اللجنة المكلفة لإيواء واغاثة النازحين السابقة تتحمل مسؤولية هدر وسرقة الأموال”. وقال الشبكي، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاحد ان “الاموال التي خصصت للنازحين تمت سرقتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف لـ”العهد نيوز” عن هدر وسرقات في الأموال المخصصة للنازحين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف لـ”العهد نيوز” عن هدر وسرقات في الأموال المخصصة للنازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).