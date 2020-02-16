القبض على 3 ارهابيين في الانبار وكركوك

2020/02/16 | 10:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت خلية الإعلام الامني، عن القاء ثلاثة إرهابيين في محافظتي الانبار وكروك.وقال بيان للخلية، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاحد، ان “عمليات ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية مستمرة، حيث نفذت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عمليات في مناطق البغدادي غرب الانبار وليلان في كركوك اسفرت عن القاء ٣ ارهابيين مطلوبين وفق المادة ٤ […]

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