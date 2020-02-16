الاتحاد الإسلامي الكردستاني: البرلمان منقسم الى ثلاثة اقسام بشأن علاوي

2020/02/16 | 10:24 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، الأحد، عن وجود انقسام داخل الطيف السياسي النيابي ب...

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