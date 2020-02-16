2020/02/16 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام الحشد الشعبي ، الاحد، حفل تكريم لعوائل الشهداء والجرحى بالتعاون مع وزارة النفط في كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان ” معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في كركوك للحشد الشعبي وبالتعاون مع وزارة النفط واللجنة المركزية لدعم الحشد اقامت حفلا تكريما لعوائل الشهداء والجرحى و تثمينا لتضحياتهم الكبيرة تجاه الوطن والمقدسات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد ووزارة النفط يقيمان حفل تكريم لعوائل الشهداء والجرحى في كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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