الصادقون النيابية لـ”العهد نيوز”: أمريكا لا تريد السلام للعراق وتطمع بسرقة ثرواته

2020/02/16 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص اتهم النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل جابر الفتلاوي، الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار بنهجها العدائي تجاه الشعب العراقي، مؤكدا أن واشنطن تتعامل مع العراق الكيل بمكيالين.وقال الفتلاوي، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاحد إن “الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع العراق الكيل بمكيالين كما تحاول عرقلة الاستقرار الأمني والاقتصادي داخل العراق”.[…]

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