مخالفات وسرقات بمخصصات النازحين يكشفها مجلس بغداد لـ”العهد نيوز”

2020/02/16 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص اكدت رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس محافظة بغداد المنحل فاطمة الحسني، ان الاموال المرصودة للنازحين لم تصل بشكل منتظم خلال سنوات النزوح لمستحقيها، فيما لفتت الى ان لجنتها لا علاقة لها ب الاموال المرصودة للنازحين وان عملها يختصر فقط على الاشراف والمتابعة.وقالت الحسني، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاحد […]

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