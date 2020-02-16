الصين: سنساعد الشركات على استئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن

2020/02/16 | 10:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال نائب محافظ بنك الصين الشعبي " ليانغ تاو" إن بلاده ستساعد الشركات على استئناف الانتاج في أسرع وقت ممكن.

مشيراً إلى أنها ستسرع في تقديم القروض والائتمان للمشروعات الاستثمارية الرئيسية، كما أنها ستدعم الشركات الصغيرة والخاصة التي تضررت من انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في الصين "خوان تشانغ نينغ" إنه من المتوقع أن تحافظ بلاده على فائض طفيف في ميزان المعاملات الجارية.

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