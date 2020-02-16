2020/02/16 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومصر يتفقان على الإسراع بتوقيع مُذكّرات تفاهم 'تهمّ البلدين') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ومصر يتفقان على الإسراع بتوقيع مُذكّرات تفاهم 'تهمّ البلدين') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).