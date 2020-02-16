ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في سنغافورة

2020/02/16 | 10:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 72 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "جميع الحالات الجديدة ليس لها سجل سفر حديث إلى الصين ولكنها مرتبطة بحالات إصابة مؤكدة سابقة في البلاد".

وأضافت انه "من بين المصابين تعافى 18 مريضا حتى الآن من الفيروس وخرجوا من المستشفى بينما لا يزال هناك 54 حالة في المستشفى من بينهم 6 حالات حرجة".

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