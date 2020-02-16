السعودية: تطوير العلاقات مع إسرائيل سيكون بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين

2020/02/16 | 10:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، لصحيفة "معاريف" العبرية خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، إن "تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل، سيكون فقط بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين"، مضيفا أن "أي اتفاق سلام يجب أن يكون وفقا للشروط الفلسطينية".

وكان وزير الخارجية السعودي قال الخميس الماضي، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، إن سياسة المملكة حول القضية الفلسطينية ثابتة، مضيفا أن "السعودية تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها بإسرائيل".

وعلق الوزير على التقارير الإعلامية التي انتشرت في الأيام الماضية، بشأن الترتيب لعقد لقاء بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين، قائلا: "ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي مع إسرائيليين".

وتابع: "علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان".

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