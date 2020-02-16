الحداد يحذر من خلو حكومة علاوي من المكونات

2020/02/16 | 10:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، اليوم الاحد، من خلو التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة المكلف بها محمد توفيق علاوي من تمثيل المكونات.وقال الحداد في تصريح صحفي: "لم تتبقَ سوى ايام قلائل لكي يعلن محمد علاوي عن كابينته الوزارية بعد ان شارفت المهلة الدستورية الممنوحة له على الانتهاء".واضاف "نتمنى على رئيس مجلس الوزراء المكلف ان يخرج بتشكيلة وزارية موحدة ترضي الجميع"، مشيرا الى أن "عدم اشراك المكونات الاساسية في الحكومة المقبلة سوف يؤثر سلبا على النسيج الوطني العراقي وعلى السلم الاهلي".

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