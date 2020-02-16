إحباط محاولة صرف صكوك مزورة في الأنبار

2020/02/16 | 10:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن تمكنها من إحباط محاولة صرف صكوك مزورة في محافظة الأنبار، مبينة أن تلك الصكوك منسوبٌ صدورها إلى لجنة التعويضات في الرمادي.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن العملية، بحسب بيان له، إلى أن "فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، انتقل إلى مصرف الرافدين – فرع الأنبار، وتمكن من ضبط متهمين اثنين بحوزتهم أربعة صكوك مزورة مزعومٌ صدورها عن قائممقامية قضاء الرمادي – لجنة التعويضات"، موضحة أن "المتهم الأول يعمل موظفاً في قائممقامية الرمادي، والآخر صاحب شركة صيرفة".وأضافت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة الأنبار الذي قرَّر توقيفهما، استناداً لأحكام المادتين (289 و298 ) من قانون العقوبات".

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