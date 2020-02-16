كرار جاسم يغيب عن لقاء الوحدة الاماراتي في دوري أبطال آسيا

2020/02/16 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف عضو الهيأة الادارية لنادي الشرطة تحسين الياسري اليوم الاحد، (16 شباط 2020)، عن دواعي غياب لاعب الفريق الكروي بالنادي كرار جاسم عن لقاء الوحدة الاماراتي يوم غد الاثنين في اربيل ، ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا.

وقال الياسري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" الفحوصات الطبية أثبتت وجود اصابة لدى اللاعب كرار جاسم وهي شد في العضلة ويحتاج الى راحة تمنعه من المشاركة في لقاء الوحدة الاماراتي يوم غد الاثنين".

واضاف" ويمر اللاعب بفترة استشفاء وتجهيز للمباريات المقبلة"، مبينا، إن" الفريق لن يغيب عنه اي لاعب في لقاء الغد بإستثناء كرار جاسم".

يشار الى ان فرق المجموعة الاولى المؤلفة من الشرطة العراقي واستقلال طهران والوحدة الاماراتي والاهلي السعودي وبعد الجولة الاولى التي انتهت بتعادل الشرطة واستقلال طهران، وبنفس النتيجة كانت نهاية لقاء الوحدة والاهلي،تساوت الفرق الاربعة بحصيلة النقاط ولكل فريق نقطة واحدة، وينتظر الشرطة لقاء مهم امام الوحدة الاماراتي يوم غد الاثنين لحساب الجولة الثانية على ملعب فرانسو حريري، فيما يلتقي الاهلي السعودي واستقلال طهران لحساب الجولة نفسها.

بغداد اليوم - متابعة

خرج متصدر الدوري الانكليزي ليفربول اليوم السبت، (15 شباط 2020)، بفوز صعب على متذيل قائمة المنافسة نوريتش سيتي وبنتيجة 1- صفر ، في لقاء جرى على ملعب كارو رود ضمن مواجهات الجولة الـ24من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





الشوط

بغداد اليوم/ بغداد

وصل اليوم السبت، (15 شباط 2020)، وفد فريق الوحدة الاماراتي بكرة القدم الى مدينة اربيل ، قبل ملاقاة الشرطة العراقي على ملعب فرانسو حريري يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات فرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا.

وكان

بغداد اليوم- متابعة

واصل فريق برشلونة مطاردته لريال مدريد على صدارة الليغا الاسبانية، بعد الفوز اليوم السبت، (15 شباط 2020)، على خيتافي 2-1، في لقاء جرى بملعب الكامب نو، في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

بداية الشوط الاول المباراة

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