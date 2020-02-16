هيئة النزاهة تحبط محاولة صرف صكوك مزورة في الأنبار

2020/02/16 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن تمكنها من إحباط محاولة صرف صكوك مزورة في محافظة الأنبار، مبينة أن تلك الصكوك منسوبٌ صدورها إلى لجنة التعويضات في الرمادي.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن “فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، انتقل إلى مصرف الرافدين – فرع الأنبار، وتمكن

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