ضبط حاويتين محملتين بمواد كهربائية تم التلاعب بحمولتها في منفذ ميناء أم قصر

2020/02/16 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ ميناء أم قصر الجنوبي/ عن ضبط عجلتين محملتين بحاويتين حجم (40) قدم بداخلها مواد كهربائية متنوعة (براكيت مصابيح، لوازم انارة، عوازل) لم تصرح بعض المواد التي بداخلها لغرض ترسيمها مما سببت هدراً بالمال العام.وقال بيان للمنافذ الحدودية، تلقته العهد نيوز، اليوم الاحد، انه “تمت عملية الضبط […]

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