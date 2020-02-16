2020/02/16 | 10:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوى قضائية ايرانية في اغتيال قاسم سليماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 10:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوى قضائية ايرانية في اغتيال قاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوى قضائية ايرانية في اغتيال قاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).