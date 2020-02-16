بومبيو يهدد عبد المهدي في مكالمة هاتفية

2020/02/16 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صرخ على رئيس لوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وابلغه بأن ينسى مسألة الاستثناء من العقوبات الإيرانية في حال تكررت الهجمات على المقرات الأميركية في العراق.

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