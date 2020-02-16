2020/02/16 | 10:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم السبت العراقيين، إلى تقديم الدعم للمواكب الخدمية في سبيل "استمرار الثورة وبمسارها السلمي".

وكتب في تغريدة على "تويتر": "وصل إلى مسامعي أن المواكب الخدمية باتت قليلة في ساحات الاحتجاجات السلمية المخصصة لذلك دون غيرها".

وشدد الصدر ...

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