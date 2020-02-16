مصرع واصابة 37 شخصا بـ15 حادث سير في السليمانية

2020/02/16 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها احصائية كبيرة في حوادث السير والضحايا الناجمة عنها خلال الاسبوع الماضي.

وشملت احصائية رسمية حوادث المرور مدينة السليمانية وادارة منطقة كرميان وادارة منطقة رابرين وقضاء دوكان وجمجمال ودبرنديخان.

وسجلت الاحصائية 15 حادث سير في تلك المناطق اسفرت عن مصرع شخص واحد واصابة 36 اخرين بجروح.

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