السلطات الفرنسية توقف الفنان الروسي الذي نشر الفيديو الجنسي لمرشح ماكرون

2020/02/16 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات الفرنسية السبت، الفنان الروسي المثير للجدل بيوتر بافلينسكي الذي يقول إنه سرّب مقاطع فيديو جنسية لسياسي فرنسي بارز، وذلك على خلفية عمل عنيف لا علاقة له بقضية السياسي، وفق مكتب الادعاء العام في باريس.وتم استجواب اللاجئ السياسي الروسي، بشأن حادث “عنف مسلح” يشتبه أنه وقع في 31 كانون الأول/ديسمبر.وشدد المدعي العام […]

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