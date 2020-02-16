2020/02/16 | 10:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زيدان: القضاء سيستمر في حماية حقوق الدولة ومكافحة جرائم الفساد والإرهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 10:55.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: القضاء سيستمر في حماية حقوق الدولة ومكافحة جرائم الفساد والإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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