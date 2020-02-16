فريق الشرطة يرفع وتيرة استعداداته لموقعة الوحدة

2020/02/16 | 10:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاض فريق الشرطة بكرة القدم أولى وحداته التدريبية على ملعب أربيل الثاني ،استعداداً لمواجهة الوحدة الإماراتي يوم غد الاثنين ،ضمن ثاني جولات دوري أبطال آسيا للمجموعة الأولى.

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