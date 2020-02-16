2020/02/16 | 10:55 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ثلاثة ارهابيين في الأنبار وكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/16 | 10:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ثلاثة ارهابيين في الأنبار وكركوك) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ثلاثة ارهابيين في الأنبار وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).